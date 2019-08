Cosenza, i convocati di Braglia per la sfida contro il Monopoli

© foto di Andrea Rosito

Di seguito i convocati per Monopoli-Cosenza, match valevole per il 2° turno di Coppa Italia 2019/2020. Si precisa che la numerazione è provvisoria ed è valida esclusivamente per la Coppa Italia:

PORTIERI: 1 Perina Pietro 12 Quintiero Francesco 22 Saracco Umberto

DIFENSORI: 2 Corsi Angelo (squalificato) 4 Capela Aníbal Araújo 5 Idda Riccardo 15 Monaco Salvatore 18 Legittimo Matteo 23 Bittante Luca 24 Schiavi Raffaele

CENTROCAMPISTI: 6 Broh Tonye Jérémie Delphin 13 Kanouté Elimane Franck 16 Sciaudone Daniele 20 Trovato Mattia 21 Bruccini Mirko 26 Kone Ben Lhassine

ATTACCANTI: 7 Báez Stábile Jaime 9 Litteri Gianluca 17 Carretta Mirko 19 Moreo Riccardo 27 Pierini Nicholas