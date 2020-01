© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Capezzi è pronto a tornare in Italia dopo sei mesi d’esperienzza all’Albacete in Spagna. Il centrocampista classe ‘95, secondo quanto riferito da Sky Sport, è infatti in procinto di aggregarsi al Cosenza, club che lo corteggia ormai da diverso tempo. Nelle prossime ore il giocatore della Samp farà quindi ritorno in Italia per unirsi alla squadra di Braglia.