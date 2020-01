© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spettro esonero su mister Piero Braglia? Nel pomeriggio di ieri sembrava di sì, ma in serata è arrivato il dietrofront del Cosenza. Difficoltà a trovare un sostituto, ma soprattutto la volontà del Ds Stefano Trinchera a non cambiare; anche se proprio dopo il ko di Salerno il club pareva a un passo dall'accordo con Pierpaolo Bisoli.

Ora si penserà agli ultimi innesti da consegnare al tecnico in questo rush finale di mercato, con difesa e centrocampo sotto la lente di ingrandimento.

A riferire il tutto è tifocosenza.it.