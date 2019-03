© foto di Giuseppe Scialla

Il Cosenza tira un sospiro di sollievo per le condizioni del centrocampista Luca Palmiero infortunatosi nel corso della sfida contro il Brescia dopo uno scontro con Tonali. L’ecografia a cui si è sottoposto il calciatore ha evidenziato uno stiramento di primo grado, e non di secondo come si temeva, al flessore che priverà Braglia di Palmiero per la trasferta di Pescata. Lo riporta Cosenzachannel.it spiegando che, grazie alla sosta per le nazionali, potrebbe essere quella l’unica gara che il centrocampista salterà visto che lo staff sanitario conta di rimetterlo in sesto per la sfida contro il Palermo alla ripresa.