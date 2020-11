Cosenza, Occhiuzzi: "Parma importante per tifosi e club. Domani spazio a chi ha giocato meno"

Roberto Occhiuzzi, tecnico del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della gara di Coppa Italia contro il Parma in programma domani e valida per il quarto turno della competizione: “Sicuramente per noi l’obiettivo sarà quello di confermare quello che facciamo in settimana. La Coppa Italia ti permette anche di mettere in campo quei giocatori che finora non hanno avuto molto tempo. Oltre a questo c’è uno stimolo importante nell’affrontare una formazione di Serie A come il Parma. Turnover? Non lo definisco così, ma è un modo per dare spazio a chi se lo merita dopo settimane in cui si sono allenati senza avere molto minutaglie. Difesa e contropiede per battere il Parma? Quando c’è da giocare in contropiede lo si fa, ma deve essere una scelta. Noi siamo allenati a portare palla, anche nella trequarti avversaria. Il Parma ci potrà mettere alle corde ma non vogliamo stare lì a guardare e basta. L’idea di andare ad affrontare la Lazio nel turno successivo? Ora dobbiamo pensare a domani. Se ce ne saranno altre saranno un regalo per i tifosi e la società. Noi dobbiamo pensare gara per gara, con giusta cattiveria, con chiara in testa l’idea che la salvezza in campionato è vitale per questo club”.