Cosenza, oggi il giorno del rinnovo per Idda, Saracco e Bruccini

Mentre il ds Trinchera sarà oggi a Milano per iniziare a muoversi concretamente sul mercato, in casa Cosenza potrebbe essere oggi la giornata giusta per ufficializzare ben tre rinnovi. Secondo quanto riportato dal Quotidiano del Sud, infatti, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale sui rinnovo di Riccardo Idda, Umberto Saracco e Mirko Bruccini.