Idda e la corsa salvezza del Cosenza: "Con le nostre qualità possiamo farcela tranquillamente"

vedi letture

Conferenza stampa in casa Cosenza per una delle colonne della formazione di Roberto Occhiuzzi. Riccardo Idda, difensore del club calabrese ha analizzato il 2-2 in rimonta nel derby contro la Reggina dell’ultimo fine settimana oltre al prossimo impegno di campionato in casa del Lecce domenica prossima: “Siamo un ottimo gruppo e stiamo lavorando tutti per un unico obiettivo, la salvezza. Ci si può salvare anche tranquillamente. Siamo forti sia a livello di squadra che individuale. Ci sono sempre dei piccoli errori che non ci permettono poi di vincere le partite. E dobbiamo cercare di vincere assolutamente in casa. La gara contro la Reggina sicuramente ci ha dato più consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo migliorare l’approccio alla partita. Nelle ultime partite è stato molto blando e questo non va bene. l gruppo è molto affiatato, anche con lo staff. Il Mister è bravo e preparato e ci può insegnare tanto. L’obiettivo sappiamo qual è e facciamo di tutto ogni giorno per raggiungerlo il prima possibile”