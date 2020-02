vedi letture

Cosenza, Pillon: "Non abbiamo paura di niente e nessuno. A Venezia per giocarcela"

Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Cosenza Bepi Pillon ha parlato della sfida contro il Venezia facendo la conta degli indisponibili: “Rivière e Asencio non faranno parte del gruppo per la trasferta, mentre Legittimo è disponibile. - continua l’allenatore parlando poi delle porte chiuse – Probabilmente sarebbe stato più giusto sospendere tutte le gare, ma ci atteniamo alle decisioni della Lega anche se non c’è uniformità di giudizio con le gare di Serie C. Un minimo di preoccupazione sulla trasferta c’è, ma cercheremo di pensare solo alla partita. Sappiamo cosa ci aspetta a Venezia, sarà una battaglia per entrambe. Quella lagunare è una squadra particolarmente organizzata con un allenatore molto bravo, ma noi non abbiamo paura di niente e di nessuno e andremo a giocarci tutto con la giusta attenzione. Dobbiamo pensare esclusivamente a questa gara e impegnarci per fare risultato visto che conta solo quello”.