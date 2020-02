vedi letture

Cosenza, Pillon: "Per la salvezza bisogna migliorare costantemente"

Il tecnico del Cosenza Bepi Pillon intervenuto in confernza stampa alla vigilia del match contro il Frosinone ha fatto il punto sullo stato della sua squadra e parlato delle insidie per raggiungere la salvezza: “La squadra ha lavorato bene, siamo consapevoli di dover affrontare una squadra molto forte, che concede pochissimo e ha qualità. Sarà una partita difficile, un’altra finale come tutte quelle fino alla fine del campionato. Una gara che andrà affrontata con determinazione, ma anche serenità. Abbiamo grandissimo rispetto del Frosinone, ma scenderemo in campo per fare la nostra partita. - continua Pillon come riporta il sito del club – Per arrivare al traguardo salvezza dobbiamo migliorare costantemente e l’aspetto mentale sarà fondamentale. Il Cosenza deve acquisire compattezza per fare più punti possibili di fronte al pubblico amico, se eliminiamo i momenti di pausa mentale e agonistica possiamo dare fastidio a tutti. Bahlouli? È un ragazzo molto interessante, non lo conoscevo e sto iniziando ad apprezzarlo ora. Ha grande qualità nell’uno contro uno, può tornarci utile sicuramente. Non vedo l’ora di avere l’intero organico a disposizione, a me piace avere l’imbarazzo della scelta e avere dei dubbi”.