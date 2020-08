Cosenza, si punta ai ritorni di Kone e Bahlouli. Per la difesa piace l'ex Chievo Yamga

vedi letture

Il Cosenza guarda in Serie A e punta i ritorni del trequartista Ben Lhassine Kone dal Torino e dell’esterno Mohamed Bahlouli dalla Sampdoria. Come riporta Sky per la difesa piace l'ex Chievo Kevin Yamga, classe ‘96 che nell’ultima stagione ha giocato in Portogallo al Clube Desportivo das Aves.