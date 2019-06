Cosenza, spunta Bonazzoli per l'attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Pescara sulle tracce di Federico Bonazzoli. L'attaccante classe '97, dopo la retrocessione in C del Padova, sta per tornare alla Sampdoria. Da lì una nuova avventura sempre in Serie B. Tra i club interessati, come riporta La Gazzetta dello Sport, vi è anche il Cosenza.