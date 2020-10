Cosenza, Trinchera: "Buon lavoro sul mercato. Daremo del filo da torcere a tutti"

All'indomani dalla fine della sessione estiva di calciomercato Stefano Trinchera, ds del Cosenza, ha commentato quanto fatto dal club calabrese in sede di trattative: "Credo che abbiamo fatto un buon lavoro - ha dichiarato ai microfoni di cosenzachannel.it -, abbiamo concluso tanti colpi anche se, di solito, si aspetta sempre un giocatore in più. Ma non volevamo creare sovraffollamento. Abbiamo fatto una rosa con giovani di qualità, importanti anche in prospettiva futura... La squadra darà filo da torcere a tutti. A destra Bouah è uno dei giovani più promettenti d'Italia. Petre? Puntiamo tantissimo su di lui, come su Gliozzi... Borrelli? E' un giovane di prospettiva che ha avuto modo di mettersi in mostra già a Pescara. L'abbiamo preso perchè ha grandi potenzialità e tanta struttura fisica: ci potrà dare una grande mano. Gozzi? Numericamente siamo a posto, magari ne riparliamo a gennaio...".