Cosenza, Trinchera e la salvezza: "Abbiamo giocato contro tutto e tutti"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Salvezza in tasca per il Cosenza e dai Lupi arrivano le parole del ds Stefano Trichera ospite della trasmissione 'Replay' di Ten e oggi riportate da Il Quotidiano del Sud: "Ad inizio stagione girava un video che ci dava come la squadra che per prima sarebbe retrocessa. Ci hanno sempre visto come ultimi. Noi abbiamo giocato contro tutto e tutti e alla fine ce l’abbiamo fatta. Tra l’altro, il valore della nostra salvezza si misura anche considerando il fatto che chi è sotto di noi ha speso molto di più. Io ringrazio tutti per il traguardo raggiunto, dal presidente all’ultimo ragazzo del gruppo, ma voglio dire che è una vittoria di tutto l’ambiente, che è stato sempre dalla nostra parte. La gente ci ha sostenuto sempre, soprattutto nei momenti difficili, credendo in noi. E noi abbiamo creduto in loro. E’ stata la compattezza il segreto di ciò che abbiamo fatto".