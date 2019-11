Cremonese, Baroni: "Reazione importante, Agazzi è una sicurezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di Cuoregrigiorosso nel postgara di Pescara-Cremonese, terminata 1-1 nell’anticipo della 13esima giornata di Serie B. “Reagire così sul gol è una prova importante, sappiamo che non è facile venire fuori da questa situazione ma abbiamo recuperato un risultato che, solamente per come è arrivato il gol, poteva metterci ko. La squadra è uscita bene e con lucidità. Agazzi per me è una sicurezza, ha fatto benissimo gestendo certe situazioni, la deviazione può capitare, noi dobbiamo dare continuità di risultato. La prestazione è stata positiva a tratti ma c’è da lavorare".