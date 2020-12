Cremonese, Bisoli: "Ho visto la reazione che volevo"

Pierpaolo Bisoli, tecnico della Cremonese, ha commentato la vittoria ottenuta contro l'Entella: "Oggi ho visto la reazione volevo dai ragazzi. Non ho mai visto un gruppo così unito e così vicino anche a me. Non posso rimproverare nulla a questi ragazzi e la mancanza di punti è anche colpa mia. Dedichiamo la vittoria alla società, al Cavaliere e ai nostri tifosi. Mi do del cretino per aver voluto provare altre strade. Ho capito che questa squadra ha il 4-3-3 nel dna. Oggi ho rivisto la mia squadra".