La Juventus sfida il Bayern per il giovane talento della Cremonese Della Rovere

Il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Guido Della Rovere, trequartista di piede mancino classe 2007 in forza alla Cremonese. Da mezza Europa si sono mossi talent scout e dirigenti per visionarlo e provare a prenderlo, in particolar modo il Bayern Monaco è rimasto non poco affascinato dal suo sinistro.

Ma negli ultimi giorni - si legge - sta provando ad accelerare la Juventus che ha avviato i contatti col suo procuratore. Punto di forza della squadra Primavera della Cremonese, ha già una valutazione che si aggira sui due milioni di euro.