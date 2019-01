Cremonese, Caracciolo: "Felice di essere tornato. Siamo squadra forte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata di presentazione a Cremona per Antonio Caracciolo, difensore approdato in grigiorosso dall'Hellas Verona: "Sono felicissimo: per la fiducia che mi è stata accordata dalla società e dai direttori e per essere tornato a Cremona. All’epoca – dice – ero molto giovane. Ora certamente più maturo e consapevole. Lascio Verona, cui devo molto, per affrontare al meglio questa nuova avventura. L’approccio è stato ottimo, qui c’è una gran voglia di far bene: è un’operazione che ho voluto e il fatto che si sia concretizzata mi rende felice. Fisicamente sto benissimo e in questi anni credo di essere migliorato molto anche sotto l’aspetto della concentrazione. Qui a Cremona trovo compagni molto forti e questo è un motivo di orgoglio in più in quanto significa che si può ancora imparare. Io sono a disposizione della squadra. E in un campionato difficile come questo, dove c’è parecchia qualità, la differenza la farà proprio il concetto di squadra: dovremo cercare di sbagliare il meno possibile per fare più punti possibili. La sfida col Pescara? Nelle prima partite del girone di ritorno affronteremo squadre forti. Ma siamo forti anche noi".