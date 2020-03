Cremonese, Castagnetti: "Basta proclami, dobbiamo solo pensare a salvarci"

Michele Castagnetti, autore di una rete sensazionale nella sfida tra Frosinone e Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN a margine del successo dei grigiorossi sulla squadra di Nesta: "Ho intercettato il pallone, era perfetto per calciare, ho visto il portiere un po' fuori dai pali e ci ho provato. Sono contento perché i tre punti erano fondamentali. Stiamo facendo un campionato al di sotto delle aspettative, vincere qui è un segnale di forza. Dobbiamo continuare così, lottando su ogni pallone, perché il campionato è difficile. Dobbiamo cercare di fare punti, abbiamo capito tempo fa di essere in difficoltà. Servono i risultati, adesso siamo invischiati nei bassifondi, per uscire serve questo atteggiamento. È importante cominciare a fare punti in casa, che l'anno scorso era il nostro punto di forza. Dobbiamo invertire questo trend, così facendo sono sicuro che ci salveremo".

Eppure, le aspettative a inizio stagione erano altre: "La squadra la conosciamo tutti, ma purtroppo non solo con i nomi si fanno le stagioni. Deludendo le aspettative ci siamo dati un po' la colpa e siamo entrati in un circolo vizioso. Adesso però non servono i proclami, dobbiamo solo pensare a salvarci. Il gol da centrocampo penso possa valere una cena offerta ai compagni (ride, ndr). Lo dedico alla mia famiglia, che mi sta sempre vicino".