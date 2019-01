© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fra i club più attivi sul mercato c’è senza dubbio la Cremonese. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Daniel Ciofani starebbe temporeggiando nonostante l’offerta al Frosinone di 1,5 milioni per il cartellino. In alternativa i grigiorossi starebbero pensando ad Ante Budimir, su cui cui sono anche Mallorca e Hajduk Spalato e Luca Strizzolo del Cittadella.