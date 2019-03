Cremonese, infortunio per Strizzolo: non ce la fa, gioca Montalto

© foto di Prospero Scolpini/TuttoSalernitana.com

Problema alla coscia per Strizzolo nel riscaldamento di Venezia-Cremonese. L'attaccante ha riportato un infortunio, pertanto non potrà scendere in campo, malgrado figurasse tra i titolari per oggi. Al suo posto ci sarà Adriano Montalto.