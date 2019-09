Cremonese, la squadra che non decolla: Rastelli sotto esame

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per una Serie C che conta già due esoneri tra le panchine, in Serie B, con sole tre giornate trascorse, si temporeggia. Anche perché il tempo per tirare bilanci è effettivamente poco, anche se alcuni club hanno reso al di sotto delle aspettative. E tra queste la Cremonese, una delle corazzate candidate comunque alla vittoria finale di questo interessante torneo che ha da poco preso il via.

Un ruolino di marcia non positivo - Tre punti conquistati, a fronte di una vittoria contro il Venezia con un minimo scarto e non senza sofferenza. Poi due ko, per altro contro due neopromosse: prima l'Entella, poi il Pisa, che ha letteralmente steso una Cremonese mai scesa in campo per 4-1. Certo, molti meriti agli uomini di D'Angelo, ma sul versante lombardo ci sono molte riflessioni da fare su un ritmo e un gioco che non si sono visti.

Le dichiarazioni da Cremona - Intervenuto ai microfoni di pisainvideo.it, il giornalista del portale cuoregrigiorosso.com Andrea Ferrari ha così parlato della posizione di Rastelli: "Adesso arrivano due partite nel giro di tre giorni, con il turno infrasettimanale previsto per la prossima settimana: probabilmente Rastelli si giocherà le ultime chance di mantenere la panchina". Occorre infatti ricordare che il tecnico è arrivato in Lombardia la scorsa stagione, non scelto quindi dal Ds Bonato, insediatosi a marzo: la riconferma c'è poi stata, ma garanzie di un lungo futuro insieme è presto per darle.