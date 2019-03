© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cremonese per Antonio Piccolo. Ecco le parole riportate dal sito ufficiale grigiorosso: "Siamo entrati nel momento decisivo della stagione – spiega – Un momento particolare, dove non dovremo fare programmi ma pensare a dare il meglio di noi stessi di partita in partita. Sarà un mese e mezzo da affrontare senza tregua. L'infortunio? ’ passato un intero girone e ora come allora ci attende una squadra forte che ha obiettivi diversi dai nostri, ma questo non significa che la partita sia già scritta. Il rinnovo? La fiducia riposta in me dalla società mi fa piacere e mi responsabilizza, ma al di là di quello noi abbiamo l’obbligo di scendere sempre in campo dando il massimo. C’è un obiettivo da raggiungere e conosciamo il percorso che dovremo seguire per ottenerlo. C’è stato un momento generale di appannamento ma all’interno del gruppo non ci sono mai state problematiche particolari da affrontare. Ciò che è cambiato per un obiettivo diverso dalle aspettative e che lo facciamo togliendo le negatività che ci portiamo dietro. Ora sarà la testa a trascinare le gambe, non viceversa".