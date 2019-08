© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Cremonese Massimo Rastelli ha parlato del campionato che sta per iniziare: "C’è grande entusiasmo e la società ha fatto un lavoro straordinario inserendo i tasselli giusti. Il Cavaliere Arvedi è uno che trasmette passione e voglia di primeggiare. Negli uomini cerca massimo impegno e professionalità. Favorite per la B? Empoli, Frosinone e Benevento hanno potenzialità. Mi aspetto molto anche da Ascoli, Perugia e Salernitana. Conosco i nostri mezzi, e dunque sento la responsabilità. Quando mi hanno chiamato l’anno scorso sapevo che qui ci sarebbero state le potenzialità per costruire, e gli ultimi tre mesi ci hanno detto che eravamo sulla strada giusta. I valori li vedremo poi gara dopo gara, ma vogliamo essere protagonisti".