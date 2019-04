Cremonese, Rastelli: "Morale alto, partita d'intensità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Rastelli, tecnico della Cremonese, è intervenuto al termine del pareggio contro il Crotone. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Sportgrigiorosso.com: “Ce la siamo voluta giocare nel miglior modo possibile rimanendo compatti, ma anche aggredendo soprattutto nel primo tempo. Abbiamo fatto una partita d’altissima intensità. Abbiamo cercato di togliere le fonti di gioco del Crotone che ha avuto solo l’occasione di Benali. Il morale è molto alto. Quando affronti queste partite con squadre forti e di qualità, anche se in una posizione di classifica non consona per le qualità del loro organico, in più su un campo difficilissimo, portare a casa un punto per noi è un obiettivo minimo”.

Rastelli chiude la sua conferenza parlando del momento della squadra: “Abbiamo fatto sacrifici enormi in questo mese e mezzo per tirarci fuori il prima possibile. Stiamo vivendo un momento bello per prestazioni e risultati. Inoltre abbiamo riavvicinato la gente alla squadra, siamo stati bravi nel meritarci un po’ di complimenti. Dobbiamo essere bravi partita per partita, dobbiamo dare il massimo ad ogni gara senza fare tabelle né tabelline. Siamo in debito coi nostri tifosi. Non è mai mancato il loro appoggio nei momenti di difficoltà, ci hanno fatto capire quanto ci tenevano alla squadra e quanto noi dovessimo fare qualcosa in più. Credo siano soddisfatti di prestazione e risultato”.