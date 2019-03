Cremonese, Renzetti: "Contro il Venezia una difficile sfida salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa in casa Cremonese per il difensore grigiorosso Francesco Renzetti. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale del club lombardo: "Il gol vittoria in extremis contro il Benevento? Quell’ultima azione – spiega il 33 grigiorosso – è l’esatta sintesi di ciò che volevamo tutti: come squadra e prima ancora come gruppo. Vinto il rimpallo abbiamo attaccato la porta in 4/5 uomini, un dato significativo della nostra voglia di vincere. E significativa è stata l’esultanza: così intensa da quando sono qui non l’avevo mai vista. Sono 3 punti più che importanti anche in vista della trasferta di Venezia. Quella di domenica è una sfida salvezza, difficile. E noi dobbiamo invertire il trend negativo che ci sta accompagnando quando scendiamo in campo lontani da Cremona. I numeri che otteniamo in casa sono motivo d’orgoglio anche perché il nostro pubblico ci dà sempre una spinta in più. Ma ora siamo chiamati fare risultato anche in trasferta, dove il nostro cammino è inspiegabile. La volontà c’è tutta. Stiamo lavorando insieme per l’obiettivo. Il Venezia – prosegue – ha un allenatore che sa dare la carica. Troveremo un ambiente carico dopo il pareggio con il Palermo, ma noi ci faremo trovare pronti. Saremo tosti. In questo momento conta solo il risultato, tutto il resto, bel gioco compreso, passa in secondo piano”.