ufficiale Modena, Renzetti saluta con un anno d'anticipo: ha risolto il contratto

Le strade professionali del Modena F.C. e di Francesco Renzetti si separano, essendo stato raggiunto l’accordo per la risoluzione, anticipata e consensuale, del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Oltre l’atto burocratico di oggi restano immagini indelebili che legano per sempre la storia del terzino ai colori gialloblù: il primo acquisto dell’era-Rivetti, la promozione in Serie B dell’aprile 2022 e il timbro delle 400 presenze in carriera nel torneo cadetto.

Renzetti, infatti, è quinto nella classifica all time dei calciatori con più presenze in Serie B (405) ed il più longevo di quelli in attività per la categoria. L’ultimo grande traguardo della sua lunghissima carriera lo ha ottenuto proprio col Modena: era il 17 marzo 2023 quando scendeva in campo contro il Palermo per il gettone numero 400.

Ligure di ponente, a pochi chilometri dal confine e per questo nato in un ospedale a Montecarlo, nelle 18 stagioni disputate tra i professionisti il difensore ha vestito le maglie di Genoa, Lucchese, Albinoleffe, Padova, Cesena, Genoa, Cremonese, Chievo e infine Modena, con il quale ha collezionato 37 presenze firmando 2 assist.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. augurano a Francesco Renzetti il più sincero in bocca al lupo per il futuro.