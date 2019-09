Cremonese, Valzania: "Qui ho trovato tanta voglia di vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Volto nuovo in casa Cremonese, con Luca Valzania che quest'oggi si è presentato alla stampa: "Sapevo dell'interesse della Cremonese, ho subito creduto fosse un'opportunità da prendere perché c'è un progetto davvero molto valida, sono qui perché c'è voglia di vincere, la stessa che ho io: è una buona partenza. Sono davvero contenta di essere qui, ora dobbiamo tutti metterci in gioco, sia a livello personale che di gioco. Abbiamo una rosa di grossi valori, lo dimostra il mercato, è chiaro che c'è qualcosa da migliorare ma abbiamo grosse basi su cui poter lavorare: chi come me è arrivato negli ultimi giorni deve un attimo ambientarsi, ma lo spogliatoio trovato sicuramente aiuta, anche a livello umano. Dobbiamo cercare di fare quanti più risultati possibili".

Andando poi sul personale: "Il ruolo che prediligo è la mezzala sinistra, ho giocato spesso li negli anni, ma non è un problema di ruolo, mi adatto facilmente alla posizione. La cosa che voglio fare è dare una mano ai compagni, l'obiettivo di squadra è quello che conta di più. Poi ovviamente a livello personale voglio migliorarmi, c'è sempre da farlo".