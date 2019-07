Cremonese, Zortea: "Proprietà, ambiente, stadio: c’è tutto per far bene”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Volto nuovo in casa Cremonese Nadir Zortea, che approda in grigiorosso dall'Atalanta. Come riferisce il sito ufficiale del club, sono state queste le prime parole del calciatore nel corso della conferenza stampa di presentazione:

“Penso che con il tempo e con il lavoro potrò integrarmi al meglio in questa rosa. L’obiettivo principale che mi pongo è poter contribuire a migliorare il risultato ottenuto nella scorsa stagione dalla Cremonese, mettendomi a disposizione del mister e del gruppo. Personalmente so benissimo che dovrò crescere durante questi due anni. Cremona è una piazza importantissima. Proprietà, società, ambiente, stadio: c’è tutto per poter far bene”.

Andando poi sul suo personale: "Credo di poter dare freschezza e grande corsa sulla destra. Avere un giocatore come Mogos come punto di riferimento è fondamentale: devo imparare da lui e cercare di tradurre i suoi insegnamenti in campo. Poi, ripeto, so che dovrò migliorare dappertutto, con un occhio di riguardo alla fase difensiva”.