vedi letture

Crotone, Armenteros: "Da ora serve vincere. I punti degli ultimi tre mesi contano di più"

Doppia seduta in casa Crotone, con la squadra di Stroppa già concentrata sul match contro il Pescara. Ai canali ufficiali dei calabresi, ha fatto il punto della situazione l'attaccante Samuel Armenteros, a segno sabato sul campo della Juve Stabia, che si è però imposta sugli squali: “Sono contento per il primo gol che ho fatto ma logicamente sarebbero stati più importanti i tre punti, per me e per la squadra, ma ora dobbiamo continuare a lavorare per centrare quante più vittorie possibile, i punti degli ultimi tre mesi del campionato sono quelli che contano di più. Tutti stiamo lavorando nella stessa direzione, abbiamo cinque giorni fino alla prossima gara contro il Pescara, siamo già concentrati sulla sfida: non ci sono sfide facili, ma giochiamo in casa e abbiamo bisogno di tutto il nostro ambiente, è una partita troppo importante per noi. Siamo concentrati, dobbiamo pensare solo a noi stessi perché ogni avversario è diverso, quindi occorre prima lavorare su di noi".