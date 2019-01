© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ahmad Benali è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari casalingo del Crotone contro il Cittadella: "Sono contento del mio rientro, ci dispiace di non essere riusciti a vincere la partita, anche per cartellino che mi farà saltare la prossima gara. Avevo chiesto l'ammonizione per un fallo ma sono stato ammonito io, vorrei sapere perché. Mi dispiace, è un anno che sono a Crotone e ho giocato poco, mi dispiace per tutti, non vedo l'ora di rientrare e di dare una mano alla squadra. Ho tanta voglia e fame di far bene, spero che questo campionato inizi oggi".