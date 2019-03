Milan si 'riscopre' vulnerabile: 3 gol subiti nel 2019, come in 90' nel derby

Tre gol subiti dall'inizio del 2019, anno che prima di stasera non aveva mai visto il Milan sconfitto. Invece i rossoneri si riscoprono vulnerabili dopo il derby perso per 3-2 contro l'Inter, come avvenuto nella prima parte di stagione. I nerazzurri all'andata avevano vinto allo scadere...