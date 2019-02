Ancora una volta protagonista, ancora una volta in negativo. Zinedine Machach non trova pace e regala un altro colpo di testa dei suoi, ormai ci siamo abituati anche senza averlo mai avuto in campo nel Napoli. Le polemiche di ieri nascono dall'espulsione del centrocampista di proprietà azzurra, che s'è fatto espellere nel finale di Brescia-Crotone per un fallo e una reazione spropositata con l'arbitro, applaudito dal classe '96 in maniera ironica. E adesso rischia una stangata dal Giudice Sportivo.