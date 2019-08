© foto di Andrea Rosito

Il tecnico del Cosenza Piero Braglia ha diramato la lista dei convocati per la prima sfida di campionato con il Crotone in programma sabato alle 18.00. Per la sfida contro gli squali, Braglia dovrà rinunciare agli squalificati D’Orazio e Kone. Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Saracco, Perina

Difensori: Corsi, Capela, Idda, Schiavi, Legittimo, Monaco, Bittante.

Centrocampisti: Broh, Sciaudone, Trovato, Bruccini, Kanouté .

Attaccanti: Pierini, Litteri, Carretta, Moreo, Baez.