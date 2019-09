Crotone-Empoli, le formazioni ufficiali: le scelte di Stroppa e Bucchi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 15 in Serie B il Crotone ospiterà l'Empoli e scenderà in campo con un 3-5-2 con Messia e Simy in attacco. Rispondono gli ospiti con un 4-3-1-2 con Moreo e La Gumina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Molina, Benali, Barberis, Zanellato, Mazzotta, Messias, Simy.



EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Veseli, Romagnoli, Maietta, Antonelli; Dezi, Stulac, Bandinelli; Laribi; Moreo, La Gumina.