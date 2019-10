Crotone, Golemic: "Noi tra le migliori squadre? Vogliamo essere la top"

© foto di Andrea Rosito

Conferenza stampa di metà settimana in casa Crotone, con Vladimir Golemic che fa il punto della situazione quando la ripresa del campionato si avvicina: “Siamo la miglior difesa? Giochiamo di squadra, fa piacere essere tra le migliori squadre, ma vogliamo essere la migliore. Abbiamo lavorato duro, siamo consapevoli che questo lavoro ci serve per affrontare le prossime gare, ma viviamo anche un momento di fiducia, cresciamo giorno dopo giorno e vogliamo continuare così. Lo scorso anno sono arrivato dopo la preparazione e dovevo ambientarmi bene: grazie al lavoro quotidiano con il mister e il suo staff, e al supporto dei compagni, e grazie anche alla mia dedizione al lavoro sono riuscito a trovare la giusta continuità”.

Un parere poi sul Pisa, prossima avversaria dei rossoblù: “Sarà una gara tosta, come tutte, il Pisa è una squadra forte e compatta, che gioca in un bello stadio: sarà bello sfidare i nerazzurri, su un campo difficile che però dà più stimoli. Affrontare chi ti mette in difficoltà è più esaltante”.