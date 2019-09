Crotone, la rinascita italiana di Maxi Lopez: è attesa per l'esordio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Voglio dimostrare a me stesso e a tutti che posso essere un punto di riferimento per questa squadra”: così, parlando ai microfoni di SkySport, si è presentato Maxi Lopez ai suoi nuovi tifosi. Probabilmente il colpo più altisonante della Serie B, messo a segno dal Crotone, che ha prelevato l'attaccante dal Vasco da Gama, dove ha militato nella scorsa stagione

Il ritorno in Italia - Nel Bel Paese, e non ne ha mai fatto mister, Maxi Lopez si sente a casa. Non solo, potrà essere ancora più vicino ai suoi figli, che probabilmente rimarranno a Milano con la ex moglie del calciatore Wanda Nara, o al massimo faranno la spola con Parigi, dove vive l'attuale compagno della Nara, Mauro Icardi. Perché, inutile negarlo, Maxi Lopez è ricordato maggiormente per quel triangolo amoroso che lo coinvolse nel 2013, quando giocava nel Catania, e quando proprio l'amico Icardi e la moglie Wanda si innamorarono. Un matrimonio naufragato, pagine e pagine di giornali, e una stoccata recente a ricordare quel che fu: evidentemente non gradendo l'arrivo di Icardi al PSG, la stella dei francesi Neymar ha postato sui propri social network una foto con Maxi Lopez, corredata da un augurio per la nuova stagione. Provocazione o semplice messaggio fraterno?

L'esordio si avvicina - Di questo, a ogni modo, poco importa. Il transfer è arrivato, e adesso Maxi Lopez è abile e arruolato a tutti gli effetti. Domenica a Crotone arriverà l'Empoli, e potrebbe scoccare l'ora dell'esordio in rossoblù per il classe '84: in casa, tra le mura amiche dello "Scida". La condizione non è forse ottimale, ma la voglia è tanta.