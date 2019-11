Crotone meglio della Juve nel possesso in attacco. Lo dice il CIES

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Nell’ultimo rapporto del CIES (Centro Internazionale di Studio dello Sport) di Neuchatel c’è un dato che balza agli occhi. Il Crotone è la migliore squadra italiana (i dati comprendono le due prime serie) per quanto riguarda il possesso palla in attacco ed esercitare una maggiore pressione sugli avversari minimizzando il loro palleggio in difesa.

La squadra di Giovanni Stroppa fa segnare un indice di 1,97 (i dati presi in considerazione sono il rapporto fra passaggi dell’attacco e della difesa avversaria negli ultimi 35 metri) superiore a quello della Juventus, ferma a 1,83, ma anche a Napoli e Atalanta terze con 1,69. Più staccate altre due big come Milan (1,31) e Inter (1,28) con il Lecce ultimo fra le squadre italiane con lo 0,56.

Dei 35 campionati analizzati in vetta c’è il Manchester City di Pep Guardiola con 3,55 seguito da Ajax (3,43), Glasgow Rangers (3,03) e Shakhtar Donetsk (2,88) col PSG quinto a 2,62 e il Liverpool campione d’Europa in carica ancora più giù con appena 1,90 di indice. A chiudere questa classifica c’è l’Hamilton Academical (0,39) che precede di poco Newcastle (0,41) e l’Augsburg (0,43).