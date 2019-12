Crotone, Nalini al 45': "L'espulsione ha complicato tutto, daremo il cuore"

Andrea Nalini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine dei primi quarantacinque minuti della gara tra Salernitana e Crotone, che vede i calabresi in vantaggio per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'esterno rossoblù Andrea Nalini: "Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, è un campo difficile. Con l'espulsione si è complicata la partita, ma daremo cuore e anima per portare a casa il risultato".