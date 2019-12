© foto di Federico De Luca

L’attaccante del Crotone Andrea Nalini ha parlato a Tuttosport del suo rientro in squadra dopo una serie di infortuni che lo hanno tenuto fuori nell’ultimo periodo: “Mi è mancato tantissimo il campo, stando fuori si soffre tantissimo sopratutto perché non puoi dare il tuo contributo. Ma ora sono pronto e voglio dare il massimo appena il tecnico deciderà di impiegarmi. Seguiamo ogni giorno quello che ci chiede Stroppa anche se dobbiamo curare i dettagli, ma ognuno di noi dà la massima disponibilità sul campo. - continua Nalini – Serie B? Sappiamo tutti che questo è un campionato molto equilibrato, ma anche di che pasta siamo fatti per cui dobbiamo migliorare per fare in modo che anche la fortuna ruoti dalla nostra parte. Contro il Pordenone mi aspetto una gara nella quale nessuno ci regalerà niente, loro sono una neopromossa che sta facendo benissimo e non va sottovalutata”.