📢 UFFICIALE 📢

🔻

Andrea Nalini e' un nuovo calciatore della Virtus Verona! Classe 1990 nato ad Isola della Scala, Nalini e' cresciuto nella Virtus prima di spiccare il volo verso il grande calcio: esperienze in C e B con la U.S. Salernitana 1919 per poi approdare in serie A con la maglia del FC Crotone (40 presenze in due stagioni condite da due reti). Lo scorso anno ha militato tra le fila del L.R. Vicenza in serie B collezionando 15 presenze e due reti.

🔻

Per Andrea si tratta dunque di un ritorno "a casa". Un bentornato che celebriamo tornando indietro di qualche anno, con questo video che rappresenta un ricordo indelebile in casa Virtus 👇❤️💙

Pubblicato da Virtus Verona su Martedì 14 settembre 2021