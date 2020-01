© foto di Andrea Rosito

Alle 15 scenderà in campo il Crotone che allo Stadio Ezio Scida ospiterà lo Spezia. I padroni di casa scenderanno in campo con un 4-4-2 e in attacco la coppia formata da Messias e Simy. 4-3-3 per lo Spezia con Ragusa e Nzola e Gyasi nel tridente.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Molina, Crociata, Barberis, Benali, Mazzotta; Messias, Simy. All. Stroppa.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer, Erlic, Capradossi Marchizza; Maggiore, M. Ricci, Mora; Ragusa, Nzola, Gyasi. All. Italiano.