Crotone, Spolli: "Guardiamo avanti per correggerci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il ko contro il Pordenone, in casa Crotone è Nicolas Spolli a fare il punto della situazione: "Contro il Pordenone abbiamo fatto una discreta partita, ma del fatto che ci manca ancora qualcosa ne siamo consapevoli: dobbiamo lavorare e no parlare, il campionato è duro e c’è da lottare su ogni campo. Gli episodi ci dicono un po’ contro, dobbiamo essere più bravi noi a portarli dalla nostra, ma solo lavorando e credendo in ciò che facciano potremo migliorare i nostri limiti. Limiti che abbiamo, sennò non parleremo di una sconfitta. Ma guardiamo avanti per correggerci, la classifica è corta, e non dovevamo guardarla quando eravamo primi: c’è molto equilibrio, chi pensa che potevamo vincere tutte le gare deve guardare la realtà, che è un’altra".