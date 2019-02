Crotone, Spolli sicuro: "Ce la giocheremo fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Crotone Nicolas Spolli ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dei calabresi a due giorni dal match contro il Pescara: "E’ merito di tutti, difendiamo e attacchiamo in 11, non è merito solo del singolo. Ci stiamo allenando bene, sarà sicuramente una gara difficile come tutte ma penso che le ultime prestazioni abbiano evidenziato che siamo una squadra che potrà giocarsela fino alla fine. Dobbiamo continuare così, correggendo gli errori, ma abbiamo tutte le carte in regole per fare bene. Giocare all’Ezio Scida è sempre una spinta in più, siamo noi a dover trascinare i tifosi e loro trascinano noi”.