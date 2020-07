Crotone, Stroppa: "Benevento? Mi tolgo il cappello di fronte alla squadra di Inzaghi"

In vista della sfida contro il Benevento il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha risposto alle domande dei giornalisti attraverso il sito del club: “Sarà una gara cruciale per il prosieguo della stagione, la nostra attenzione non è rivolta a quello che abbiamo fatto, ma a quello che dobbiamo ancora fare visto che non possiamo ancora tirare le somme. Domani sarà una specie di finale contro una squadra tosta, forte e in salute. E per questo, a maggior ragione, dobbiamo stare sul pezzo e concentrati. - continua Stroppa – Dobbiamo stare attenti a non perdere palla perché loro possono metterti sempre in difficoltà con la loro qualità, dobbiamo lavorare bene in entrambi le fasi. Inzaghi? Colgo l’occasione per congratularmi con lui, la sua squadra ha ammazzato il campionato e bisogna solo togliersi il cappello”.