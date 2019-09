© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, riportate da CalabriaGol dopo il pareggio interno contro l'Empoli. "Non sono qui a campare scuse, ma abbiamo avuto difficoltà oggettive tra cui il campo e il caldo. Negli ultimi metri abbiamo avuto grosse difficoltà e forse troppa poca cattiveria. E’ un peccato arrivare tante volte davanti la porta e non riuscire a sfruttarle. Peccato non aver fatto gol però c’è stato un predominio nostro ed è un vero peccato non aver ottenuto i tre punti. Mi spiace per i ragazzi, ma se le prestazioni e la voglia sono queste credo che ci possiamo togliere grandissime soddisfazioni".