Crotone, Stroppa: "Potevamo chiuderla con Crociata"

E' un Giovanni Stroppa deluso quello che ha parlato ai giornalisti nella consueta conferenza stampa post-partita. Queste le sue parole: "Siamo stati sfortunati. Potevamo chiuderla prima con l'episodio di Crociata. Dopo l'espulsione era normale fare una partita di sofferenza. Non abbiamo mai mollato, ci abbiamo creduto e paradossalmente abbiamo fatto meglio quando siamo rimasti in dieci uomini. Mi dispiace aver preso dei gol sui nostri errori. Ho visto, comunque, una squadra motivata e sono soddisfatto. L'espulsione, per me, è molto dubbia: Cordaz aveva già in mano la palla, dal campo sembrava altro. Devo soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi. Dopo l'ultimo gol di Gondo, abbiamo reagito e quasi recuperato la partita. Salvo la prestazione, non è semplice giocare contro questa Salernitana".