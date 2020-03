Crotone, Stroppa: "Seguo molto il Pisa. La nostra formazione? Chiedo di giocare in 14"

Seduta mattutina allo "Scida" per il Crotone, prossimo alla sfida di domani contro il Pisa. Gara della quale, partendo dalla vittoria di Chiavari maturata venerdì, ha parlato mister Giovanni Stroppa: "Il Crotone è un po' di tempo che è li, non abbiamo recuperato posizioni ma siamo sempre stati nella zona alta della classifica. La prestazione contro l’Entella è stata una prestazione importante, di intelligenza e di adattamento, perché non bisogna dimenticare che il campo per noi era più difficile, e anche la gara di domani sarà sulla falsa riga di quella che abbiamo affrontato tre giorni fa: le due squadre sono per caratteristiche abbastanza simili, al di là dello schema di gioco, e quindi ci possiamo aspettare le stesse insidie. Il Pisa non ha una posizione di classifica congeniale a quelle che sono le sue qualità, si è sempre espressa bene, e è una squadra che seguo molto: mi piace com’è allenata e per i giocatori che ha, è una squadra importante che mette in difficoltà tutti e gioca in maniera diversa nella stessa gara dunque è una partita difficile e come tale l’affronteremo. Come sempre metteremo con lo stesso piglio, l’attenzione e la concentrazione perché è una partita da vincere, per stare lì davanti bisogna fare qualcosa di straordinario, bisogna alzare sempre l’asticella”.

Andando poi alla formazione: "Potrei anche confermare la stessa, dobbiamo valutare alcune cose. Quando la rosa cresce in questo modo c'è la difficoltà di scelta e finalmente la possibilità di attingere a tutti gli elementi a disposizione. Dovrei proporre di giocare in 14. A parte gli scherzi, sono molto contento di come vedo la squadra, stanno crescendo tutti e nel miglior modo possibile. I ragazzi vanno forte negli allenamenti, il livello di competitività lo hanno alzato, voler o poter cambiare è quindi bello: dopo Spezia la squadra ha svoltato fisicamente e mentalmente. Maxi Lopez? Per stavolta non lo convoco ancora".

Nota poi all'ex di turno, Luca Vido, decisivo per il Pisa nella gara di sabato contro il Perugia: "Vido mi piace, mi è sempre piaciuto, se avesse fatto una scelta diverse e fosse voluto rimanere, poteva essere qui con noi. All'inizio avevamo puntato molto su di lui, continuo a credere che sia uno degli attaccanti più completi della categoria, e lo abbiamo aspettato nonostante un infortunio, ma poi non si è integrato, non si è trovato bene e ha voluto cambiare aria. Ma non mi sorprende per le cose belle che fa".

Conclude poi: "Non dobbiamo perdere equilibrio, la squadra è tosta e determinata, a livello di prestazione difficilmente sbaglierà. Poi chiaramente si può vincere o perdere, ma a livello di gara sono certo che non sbaglieranno. Non dobbiamo mollare. So che questo sembra banale, ma è così".