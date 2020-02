Crotone, Ursino e Vrenna: "Centrati tutti gli obiettivi di mercato"

Giornata di presentazioni in casa Crotone quella di oggi con Samuel Armenteros, Alberto Gerbo e Marko Jankovic che hanno parlato in conferenza stampa. Prima dei giocatori hanno però parlato due dirigenti come Raffaele Vrenna, direttore generale, e Giuseppe Ursino, direttore sportivo.

"Siamo molto contenti di aver rispettato tutti gli obiettivi che avevamo in mente, alla fine siamo riusciti a centrarli tutti e siamo molto soddisfatti. - spiega il dg - Speriamo ci diano una mano per centrare il nostro obiettivo”.

“Come ha detto il Direttore Generale gli obiettivi del mercato sono stati tutti centrati. - gli ha fatto eco Ursino - È stato un mercato molto bello perché ho visto l’intenzione dei giocatori a venire a Crotone e abbiamo preso tre calciatori molto importanti per il nostro gioco, sono sicuro che ci daranno una mano”.