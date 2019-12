Crotone, Vido: "Sfortunati sul loro gol, dovevamo chiudere la gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio arrivato contro il Cittadella, il giocatore del Crotone, Luca Vido ha detto: Sicuramente è stata una partita difficile. Loro sono partiti forte, sono una grande squadra, non sono ai vertici della classifica per caso. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, loro sono venuti a pressarci alto ed è stato più difficile del previsto ma siamo riusciti a tenere botta e siamo riusciti a tenere palla, a non subire gol nel primo tempo e siamo rimasti in partita. Poi nel secondo tempo abbiamo trovato il gol su una situazione da calcio d'angolo, abbiamo tenuto e abbiamo cercato di fare il secondo, perché il mister ci chiede sempre di attaccare e non di difendere, poi loro sono stati fortunati e su un rimpallo hanno trovato il gol. Siamo stati sfortunati anche perché abbiamo creato tanto, abbiamo cercato di giocare al meglio delle nostre possibile e oggi non ha girato negli ultimi minuti".