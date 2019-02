© foto di Uff. Stampa FC Crotone

Gianni Vrenna, presidente del Crotone, alla presentazione dei nuovi acquisti si è così espresso in conferenza stampa: “Abbiamo centrato tutti gli obiettivi fissati. E non è stato affatto facile vista la nostra situazione di classifica. Ma riteniamo di aver fatto un ottimo lavoro. Ringrazio i ragazzi che sono venuti, in questo momento era difficile l’opera di convincimento, ma loro hanno accettato la sfida, a dimostrazione che i giocatori credono in questa squadra e società. La speranza ora è di uscire al più presto da questa classifica, peraltro bugiarda”.